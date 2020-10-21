Фьюри вместо Уайлдера может провести бой с Такамом

На прошлой неделе стало известно, что третий бой между Тайсоном Фьюри (31-0-1, 21 КО) и Деонтеем Уайлдером (42-1-1, 41 КО) сорвался. Тем не менее, Фьюри не планирует сидеть без дела – до конца года Тайсон намерен вернуться на ринг и провести защиту титула.

Промоутер Фьюри Боб Арум сообщил, что его клиент может встретиться с 39-летним камерунцем Карлосом Такамом (39-5-1, 28 КО), который также сотрудничает с Top Rank.

Такам за последние три года потерпел два досрочных поражения от Энтони Джошуа и Дерека Чисоры. Текущая победная серия француза камерунского происхождения составляет четыре боя.

Помимо Такама на бой с Фьюри претендует бывший чемпион Европы Агит Кабайел (20-0, 13 КО). Немец также находится на контракте с компанией Боба Арума.

Ожидается, что Тайсон Фьюри вернется на ринг 5 декабря в США.