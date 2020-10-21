Арум назвал условия для реванша Лопес - Ломаченко

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум назвал условия, при которых реванш между чемпионом мира по версиям WBA Super, WBO, WBC Franchise Теофимо Лопесом (16-0, 12 КО) и Василием Ломаченко (14-2, 10 КО) может состояться. Об этом он рассказал каналу в Youtube IFL TV.

"Когда Ломаченко отдохнет, мы посмотрим, хочет ли он остаться в легком дивизионе или вернется в 130 фунтов.

Мне также придется пойти к команде Лопеса и каждый из них скажет нам, что хочет сделать дальше, а затем я попытаюсь осуществить это.

Реванш - это дело боксеров. Они оба должны этого захотеть. Я понятия не имею, будет ли реванш. Но это хорошо, потому что я против этих положений о реванше в контрактах"