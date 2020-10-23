Катмен Ломаченко: После боя Василий был очень угрюмым

Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) на прошлой неделе в Лас-Вегасе единогласным решением судей потерпел сенсационное поражение от Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО) и не смог стать абсолютным чемпионом мира в легком весе.

Катмен украинца Расс Абнер рассказал, как Василий воспринял поражение в главном бою своей профи-карьеры.

"Я не знаю, как Лома чувствует себя прямо сейчас из-за поединка и своего выступления, думает ли он, что мог что-то сделать по-другому. Но я знаю, что он разочарован. Победители и чемпионы всегда болезненно принимают поражения. Так и должно быть.

Я никогда не видел Лому таким тихим после боя. Он был очень угрюмым, но вел себя достойно. После боя мы вернулись в отель, остальные члены его команды собрали вещи и отправились обратно в Калифорнию. Так что на следующий день не было никаких разборов или обсуждений, хотя я оставался в Вегасе.

Я переписывался с Андреем Колосовым, спортивным психологом Ломы. Он сказал мне, что Ломаченко вернется и будет еще лучше. Я не сомневаюсь в этом. Он очень силен ментально", - сказал Абнер.

Василий Ломаченко после боя с Теофимо Лопесом перенес операцию на правом плече. Он вернется к тренировкам не ранее февраля 2021 года.