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25 нокаутов в первом раунде, которые шокировали мир бокса. ВИДЕО

Бокс
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Некоторые бои продлились гораздо быстрее, чем у вас уйдет времени на прочтение этой фразы

25 нокаутов в первом раунде, которые шокировали мир бокса. ВИДЕО
Новина українською

Безжалостные нокауты в первом раунде есть в послужном списке у Майка Тайсона, Леннокса Льюиса, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа. Конечно же, в таком же стиле своих соперников проходили и легендарные украинские братья Кличко.

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В статье: Майк Тайсон Энтони Джошуа Леннокс Льюис
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