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25 нокаутов в первом раунде, которые шокировали мир бокса. ВИДЕО
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Безжалостные нокауты в первом раунде есть в послужном списке у Майка Тайсона, Леннокса Льюиса, Деонтея Уайлдера и Энтони Джошуа. Конечно же, в таком же стиле своих соперников проходили и легендарные украинские братья Кличко.
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