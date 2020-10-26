Арум назвал возможных соперников Лопеса

Президент Top Rank Боб Арум назвал возможных соперников для абсолютного чемпиона мира в легком дивизионе Теофимо Лопеса (16-0, 12 КО).

Цитирует Арума Boxingscene.

"Перед тем, как давать свой совет, я хочу услышать, чего далее хотят Теофимо и его отец. Зависит от того, в каком весе они хотят выступать. Я знаю, что Лопес хочет вернуться как можно скорее – в феврале. Мечта Лопеса – драться с победителем боя "Рамирес – Тейлор", но этот бой будет весной, и победитель точно обязан встретиться с Джеком Каттераллом".

"Если Теофимо останется в легком весе, то лучший бой будет против Райана Гарсии, если тот победит Люка Кэмпбелла. У Гарсии сумасшедшая фанатская база, плюс у нас хорошие отношения с его промоутером. Бой с Джервонтой Дэвисом тоже был бы для Лопеса весьма интересен. А вот Девин Хэйни известен только хардкорным фанатам бокса. У DAZN практически нет подписчиков, а у Хэйни нет такого внимания, какое есть у Гарсии и Дэвиса".