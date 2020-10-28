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Усик: Джошуа и Фьюри не смог уйти от меня

Бокс
(1 голосов)

Но сперва Чисора

Усик: Джошуа и Фьюри не смог уйти от меня
Новина українською

Александр Усик (17-0, 13 КО) 31 октября в Лондоне на Уэмбли проведет бой с Дереком Чисорой (32-9, 23 КО). Из-за пандемии COVID-19 поединок пройдет без зрителей.

В случае победы над Чисорой Усик в 2021 году должен получить бой за титул WBO. Поясом в настоящее время владеет Энтони Джошуа (23-1, 21 КО), но британец склоняется не к обязательной защите, а к мегафайту с чемпионом WBC Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО).

"Вообще не беспокоюсь о том, с кем буду драться за титул. Я буду ждать столько, сколько угодно небесам. Джошуа и Фьюри могут драться столько раз, сколько захотят, но пусть Энтони освободит свой титул. Они в любом случае не могут уйти от меня.

Я бы выбрал Энтони Джошуа, потому что у него больше поясов. Хочу стать абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе", - сказал Усик в интервью The Sun.

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В статье: Александр Усик Энтони Джошуа Тайсон Фьюри
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