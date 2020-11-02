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Усик вылетел из топ-20 рейтинга BoxRec

Бокс
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Странно

Усик вылетел из топ-20 рейтинга BoxRec
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На прошлой неделе Александр Усик (18-0, 13 КО) в Лондоне в своем втором бою в супертяжелом весе единогласным решением судей прошел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и завоевал вакантный пояс WBO International.

Несмотря на этот успех, украинец в независимом компьютерном рейтинге BoxRec опустился на 21-е место, хотя еще недавно стоял на 17-й позиции.

Что касается супертяжелого веса, то Усик замыкает топ-5, находясь позади Тайсона Фьюри, Деонтея Уайлдера, Энтони Джошуа и Александра Поветкина.

В топ-5 лучших боксеров современности по версии BoxRec входят Сауль Альварес, Тайсон Фьюри, Эррол Спенс, Геннадий Головкин и Деонтей Уайлдер.

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В статье: Александр Усик Бокс
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