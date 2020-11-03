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Реванш Поветкина и Уайта перенесен на 2021 год. У россиянина COVID-19
Ну и дела
Британский промоутер Эдди Хирн официально сообщил, что бой-реванш между временным чемпионом WBC в супертяжелом весе Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО) и Диллианом Уайтом (27-2, 18 КО) перенесен на 30 января 2020 года в связи с тем, что россиянин сдал положительный тест на коронавирус.
Изначально боксеры должны были встретиться 21 ноября в Великобритании.
Unfortunately we got the news today that Alexander Povetkin is in hospital after testing positive for Covid-19. The fight will now be rescheduled to a target date of Jan 30. An announcement on our Nov 21 show will be made shortly @skysportsboxing @daznboxing #rollwiththepunches pic.twitter.com/yg4p9hPzfQ— Eddie Hearn (@EddieHearn) November 3, 2020
Поветкин и Уайт впервые пересеклись на ринге в конце августа – в 4-м раунде россиянин дважды побывал в нокдауне, но затем неожиданно апперкотом отправил Уайта в тяжелый нокаут.
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