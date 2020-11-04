Озвучены гонорары Усика и Чисоры: украинец заработал намного меньше

Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне единогласным решением судей одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и защитил статус обязательного претендента на титул WBO, который принадлежит Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).

Портал Total Sportal сообщает, что Усик за свой второй бой в хэвивейте без учета процента за продажи платных трансляций получит 1,5 миллиона фунтов. Гонорар Чисоры составит 4 миллиона в британской валюте.

Усик и Чисора серьезно пострадали в финансовом плане из-за невозможности организовать бой с болельщиками. Если бы бой состоялся в мае, то украинец гарантированно бы заработал 2,2 миллиона фунтов, а боксер из Великобритании положил бы в карман чек на рекордные в карьере 6,9 миллиона фунтов.