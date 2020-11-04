Чисора заинтересован в третьем бою с Уайтом

На прошлой неделе Дерек Чисора (32-10, 23 КО) единогласным решением судей проиграл Александру Усику (26-2, 18 КО).

Британец сразу же взялся за раскрутку своего нового поединка. В Instagram Чисора обозвал Диллиана Уайта (26-2, 18 КО) ослом и выразил готовности выйти с ним на ринг 21 ноября.

Уайт в этот день должен был провести реванш с Александром Поветкиным, однако россиянин сдал положительный тест на коронавирус. Теперь реванш Уайта и Поветкина состоится не ранее 31 января 2021 года.

Диллиан Уайт дважды бил Дерека Чисору – решением судей и нокаутом.