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Чисора заинтересован в третьем бою с Уайтом
Дерек нашел себе новую цель
На прошлой неделе Дерек Чисора (32-10, 23 КО) единогласным решением судей проиграл Александру Усику (26-2, 18 КО).
Британец сразу же взялся за раскрутку своего нового поединка. В Instagram Чисора обозвал Диллиана Уайта (26-2, 18 КО) ослом и выразил готовности выйти с ним на ринг 21 ноября.
Уайт в этот день должен был провести реванш с Александром Поветкиным, однако россиянин сдал положительный тест на коронавирус. Теперь реванш Уайта и Поветкина состоится не ранее 31 января 2021 года.
Диллиан Уайт дважды бил Дерека Чисору – решением судей и нокаутом.
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