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Как Усик в Лондоне бил Чисору: лучшие моменты боя. ВИДЕО
Там действительно было на что посмотреть
Александр Усик (18-0, 13 КО) на прошлой неделе в Лондоне единогласным решением судей одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и защитил статус обязательного претендента на титул WBO, который принадлежит Энтони Джошуа (23-1, 21 КО).
Обзор боя Усик – Чисора от официального канала украинца на YouTube.
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