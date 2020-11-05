Фьюри отказался принимать бой с Уайтом

Накануне Эдди Хирн заявил, что Диллиан Уайт (27-2, 18 КО) после переноса реванша с Александром Поветкиным (36-2-1, 25 КО) готов выйти на бой с Тайсоном Фьюри (30-0-1, 21 КО), который вернется на ринг 5 декабря.

Представитель Фьюри Фрэнк Уоррен поспешил разочаровать Уайта.

"Поправьте меня, если ошибаюсь, но разве Уайта в прошлом бою не убили наповал? На тот момент он был обязательным претендентом Фьюри, собирался всех засудить. А затем по глупости выпустили его на Поветкина и проиграли. Так что да, он утратил шанс. Зачем он нам? В чем выгода?", - сказал Уоррен.

Ожидается, что следующим соперником Тайсона Фьюри станет непобежденный экс-чемпион Европы Агит Кабайел.