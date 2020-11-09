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Кубинец Санчес готов провести бой с Усиком

Бокс
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Но он вряд ли входит в планы украинца

Кубинец Санчес готов провести бой с Усиком
Новина українською

Фрэнк Санчес (16-0, 12 КО), которого портал BoxRec ставит на 34-е место в рейтинге лучших боксеров мира в супертяжелом весе, заговорил о чемпионском бое.

"Я готов драться за титулом, и неважно будет это Джошуа, Фьюри или Усик, если они выставят на кон титул. Хочу чемпионский бой в 2021 году. Мне не важно, кто будет соперником – хочу драться с лучшими", - цитирует Санчеса BoxingScene.

Что касается Александра Усика, то украинец после недавней победы над Дереком Чисорой подтвердил статус обязательного претендента на титул WBO. Если Энтони Джошуа договорится о бое с Тайсоном Фьюри, то 2021 год Усик, вероятней всего, начнет поединком с Джозефом Паркером или Дэниелом Дюбуа, которые входят в топ-3 рейтинга WBO.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Альварес проведет бой с американцем Плантом.

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В статье: Александр Усик Бокс
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