WBC назвал новую весовую категорию в честь ребенка-героя

Всемирный боксерский совет (WBC) определился с названием новой весовой категории, которая будет располагаться между тяжелым весом и супертяжелым.

Президент WBC Маурисио Сулейман объявил, что весовая категория до 101,6 кг будет названа в честь американского 6-летнего мальчика Бриджера Уокера. Ребенок получил известность после того, как в июне текущего года ценой собственного здоровья спас свою младшую сестру от собаки.

6-летний ребенок стал обладателем пояса WBC

Таким образом, новая весовая категория будет называться «бриджервейт». Соответственно, боксеры из этого дивизиона будут именоваться «бриджерами».