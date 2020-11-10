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WBC назвал новую весовую категорию в честь ребенка-героя
Оригинальный выбор
Всемирный боксерский совет (WBC) определился с названием новой весовой категории, которая будет располагаться между тяжелым весом и супертяжелым.
Президент WBC Маурисио Сулейман объявил, что весовая категория до 101,6 кг будет названа в честь американского 6-летнего мальчика Бриджера Уокера. Ребенок получил известность после того, как в июне текущего года ценой собственного здоровья спас свою младшую сестру от собаки.
Таким образом, новая весовая категория будет называться «бриджервейт». Соответственно, боксеры из этого дивизиона будут именоваться «бриджерами».
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