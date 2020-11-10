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Фьюри не считает Усика победителем в бою с Чисорой

Бокс
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Чемпион WBC высказался о недавнем поединке

Фьюри не считает Усика победителем в бою с Чисорой
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Александр Усик (18-0, 13 КО) в конце октября в Лондоне единогласным решением судей одолел Дерека Чисору (32-10, 23 КО) и подтвердил статус обязательного претендента на титул WBO.

Тайсон Фьюри (30-0-1, 21 КО) не согласен с вердиктом судей.

"Я смотрел бой Чисоры и Усика. Он не был увлекательным. Поединок вышел близким. Лично у меня получилась ничья. Если честно, я думаю, что Дерек сделал достаточно, чтобы наработать на ничью.

Даже менеджер Усика, который находился там, насчитал ничейный результат. Кто-то увидел победу Чисоры, а кто-то – его поражение с разницей в несколько раундов", - сказал Фьюри.

Тайсон Фьюри вернется на ринг 5 декабря в Лондоне. Ожидается, что его соперником станет экс-чемпион Европы Агит Кабайел.

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В статье: Александр Усик Тайсон Фьюри Дерек Чисора
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