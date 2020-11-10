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Владимира Кличко в 2021 году включат в Зал славы бокса
Но информация пока неофициальная
Бывший гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко в 2021 году войдет в Международный зал боксерской славы в категории «Modern Class».
Наряду с украинцем в этой категории на включение в Зал славы бокса претендовали 42 боксера, включая Флойда Мейвезера, Андре Уорда, Рикки Хаттона, Мигеля Котто и других.
Кличко-младшему нужно было попасть в топ-5 голосования Ассоциации пишущих о боксе журналистов США и историков бокса. Несмотря на серьезную конкуренцию, украинец оказался в первой пятерке.
Официально результаты голосования будут объявлены в декабре, а церемония включения в Зал славы бокса должна пройти в июне в Канастоте (штат Нью-Йорк).
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