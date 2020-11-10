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Владимира Кличко в 2021 году включат в Зал славы бокса

Бокс
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Но информация пока неофициальная

Владимира Кличко в 2021 году включат в Зал славы бокса
Новина українською

Бывший гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко в 2021 году войдет в Международный зал боксерской славы в категории «Modern Class».

Наряду с украинцем в этой категории на включение в Зал славы бокса претендовали 42 боксера, включая Флойда Мейвезера, Андре Уорда, Рикки Хаттона, Мигеля Котто и других.

Кличко-младшему нужно было попасть в топ-5 голосования Ассоциации пишущих о боксе журналистов США и историков бокса. Несмотря на серьезную конкуренцию, украинец оказался в первой пятерке.

Официально результаты голосования будут объявлены в декабре, а церемония включения в Зал славы бокса должна пройти в июне в Канастоте (штат Нью-Йорк).

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В статье: Владимир Кличко Бокс
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Источник:
Чемпион

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