Владимира Кличко в 2021 году включат в Зал славы бокса

Бывший гегемон супертяжелого веса Владимир Кличко в 2021 году войдет в Международный зал боксерской славы в категории «Modern Class».

Наряду с украинцем в этой категории на включение в Зал славы бокса претендовали 42 боксера, включая Флойда Мейвезера, Андре Уорда, Рикки Хаттона, Мигеля Котто и других.

Кличко-младшему нужно было попасть в топ-5 голосования Ассоциации пишущих о боксе журналистов США и историков бокса. Несмотря на серьезную конкуренцию, украинец оказался в первой пятерке.

Официально результаты голосования будут объявлены в декабре, а церемония включения в Зал славы бокса должна пройти в июне в Канастоте (штат Нью-Йорк).