Фьюри: Шансы на третий бой с Уайлдером – нулевые

Тайсон Фьюри (30-0-1, 22 КО) и Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) должны были провести третий бой до конца года, однако договориться о поединке стороны так и не смогли.

"Я говорил об этом ранее, я повторюсь. Они все время меняли дату боя, я каждый раз соглашался на новую. Но потом оказалось, что до конца года реванш не состоится. И на этом мое терпение лопнуло. Я не собираюсь ждать их целую вечность. Каковы шансы, что мы встретимся позже? Абсолютно нулевые.

Об еще одном поединке против меня пускай забудет. Он просто смешон. Не хочу тратить свое время на этого болвана", - сказал Фьюри.

Ранее Уайлдер заявил, что Фьюри в реванше мухлевал с перчатками и подкупил его тренера, который выбросил полотенце на ринг в седьмом раунде.