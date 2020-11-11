Уайлдер будет в суде добиваться третьего боя с Фьюри

Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в феврале досрочно проиграл Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) и потерял титул WBC. Американец сразу же активировал опцию о незамедлительном реванше, однако бой так и не состоялся.

The Athletic сообщает, что право на реванш Уайлдер решил отстаивать в суде. Экс-чемпион мира обратиться к судье в отставке, который изучит контракт на второй бой Уайлдера с Фьюри и сообщит боксеру, есть ли у него шанс обязать нового чемпиона выйти на третий бой.

В лагере Фьюри утверждают, что Уайлдер сам упустил право на реванш, поскольку срок контракта на бой истек.

Тайсон Фьюри вернется на ринг 5 декабря, а его соперником, вероятней всего, станет немец Агит Кабайел.

Деонтей Уайлдер о своих ближайших планах не распространяется.