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Уайлдер будет в суде добиваться третьего боя с Фьюри

Бокс
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«Бронзовый бомбардировщик» настроен серьезно

Уайлдер будет в суде добиваться третьего боя с Фьюри
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Деонтей Уайлдер (42-1-1, 41 КО) в феврале досрочно проиграл Тайсону Фьюри (30-0-1, 21 КО) и потерял титул WBC. Американец сразу же активировал опцию о незамедлительном реванше, однако бой так и не состоялся.

The Athletic сообщает, что право на реванш Уайлдер решил отстаивать в суде. Экс-чемпион мира обратиться к судье в отставке, который изучит контракт на второй бой Уайлдера с Фьюри и сообщит боксеру, есть ли у него шанс обязать нового чемпиона выйти на третий бой.

В лагере Фьюри утверждают, что Уайлдер сам упустил право на реванш, поскольку срок контракта на бой истек.

Тайсон Фьюри вернется на ринг 5 декабря, а его соперником, вероятней всего, станет немец Агит Кабайел.

Деонтей Уайлдер о своих ближайших планах не распространяется.

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В статье: Тайсон Фьюри Дионтей Уайлдер
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