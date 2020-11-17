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Шелестюк бросил вызов Кроуфорду

Бокс
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Украинец нацелился на одного из лучших в мире

Шелестюк бросил вызов Кроуфорду
Новина українською

Тарас Шелестюк (18-0, 10 КО) в Instagram бросил вызов чемпиону мира WBO в полусреднем Теренсу Кроуфорду (37-0, 26 КО), который на прошлой неделе нокаутировал Келла Брука (39-3, 27 КО).

"Я всегда боксировал с сильнейшими в любительском боксе. Так же хочу боксировать с лучшими и на профи ринге. Верю, что наш бой с Теренсом Кроуфордом стал бы претендентом на бой года.

Теренс и его промоутер часто жалуются, что с ним никто не хочет боксировать. Я всегда был готов на поединок, только они не изъявляли желания драться со мной", - написал Шелестюк.

Тарас Шелестюк в рейтинге лучших боксеров мира в полусреднем весе занимает 93-е место. В последнем бою украинец в январе текущего года единогласным решением судей прошел Луиса Альберто Верона.

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В статье: Тарас Шелестюк Теренс Кроуфорд
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