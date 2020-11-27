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Менайотин вернулся на ринг и проиграл впервые за 55 боев
Неудивительно, что это произошло именно в 2020 году
Чемпион WBC в минимальной весовой категории Ванхенг Менайотин (54-1, 18 КО) в Таиланде единогласным решением судей (трижды по 115:113) проиграл Пане Прадабсри (35-1, 22 КО).
В июне Менайотин объявил о завершении карьеры с рекордом 54-0, но уже спустя два дня передумал и вернулся в бокс.
Ожидалось, что после завершения пандемии коронавируса таец в шоу Golden Boy Promotions дебютирует в США, однако сегодняшнее поражение минимизирует его шансы когда-либо выступить за пределами своей родины.
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