Менайотин вернулся на ринг и проиграл впервые за 55 боев

Чемпион WBC в минимальной весовой категории Ванхенг Менайотин (54-1, 18 КО) в Таиланде единогласным решением судей (трижды по 115:113) проиграл Пане Прадабсри (35-1, 22 КО).

В июне Менайотин объявил о завершении карьеры с рекордом 54-0, но уже спустя два дня передумал и вернулся в бокс.

Ожидалось, что после завершения пандемии коронавируса таец в шоу Golden Boy Promotions дебютирует в США, однако сегодняшнее поражение минимизирует его шансы когда-либо выступить за пределами своей родины.