Майк Тайсон и Рой Джонс прошли допинг-проверку

Перед выставочным боем между Майком Тайсоном и Роем Джонсом боксеры прошли допинг-проверку. По информации инсайдера ESPN Марка Раймонди, запрещенные вещества в крови у ветеранов выявлены не были.

"Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер сказал мне, что Майк Тайсон и Рой Джонс успешно прошли программу допинг-тестирования VADA перед выставочным боем в субботу. Они будут снова проверены VADA в день поединка".