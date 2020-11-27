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Майк Тайсон и Рой Джонс прошли допинг-проверку
Боксеры готовы к бою
Перед выставочным боем между Майком Тайсоном и Роем Джонсом боксеры прошли допинг-проверку. По информации инсайдера ESPN Марка Раймонди, запрещенные вещества в крови у ветеранов выявлены не были.
"Исполнительный директор Атлетической комиссии штата Калифорния Энди Фостер сказал мне, что Майк Тайсон и Рой Джонс успешно прошли программу допинг-тестирования VADA перед выставочным боем в субботу. Они будут снова проверены VADA в день поединка".
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