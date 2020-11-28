Тайсон - Джонс: Кто победит в битве титанов бокса и почему украинцы давно выбрали своего фаворита

В ночь с 28 на 29 ноября в Лос-Анджелесе (США) на арене Staples Centre состоится по истине исторический поединок. На ринге сойдутся две легенды мирового бокса, одни из самых ярких представителей своих весовых категорий Майк Тайсон и Рой Джонс.

Большое количество критики, призывы не выпускать "аксакалов" на ринг ради сохранения их немолодого здоровья, обвинения в попытке заработать денег на безбедную пенсию - все это так или иначе предшествовало этому матчу, но одновременно все это уже позади. Бой состоится (хотя и носить звание выставочного), а что со всего является правдой - давайте разберемся.

"Ты слишком стар для этого дерьма"

Экспертный мир неоднозначно воспринял новость об организации подобного ивента. Кто-то был приятно шокирован, а кто-то - критиковал такое решение. Так, известный британский промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что подобные поединки неуместны и портят общую картину бокса. Так он высказывался о возможном бое Майка Тайсона против Эвандера Холифилда:

"Это будет цирк уродов. Я не хочу видеть, как 53-летний мужчина борется против 57-летнего. Конечно, не надо быть гением, чтобы понять, что у них закончились все сроки годности, если говорить об участии в боях" - сказал он.

И хотя Джонсу 51 год, общее впечатление промоутера от этого вряд ли изменится.

"Деньги решают ВСЁ"

Сразу стали раздаваться обвинения в сторону обоих боксеров в попытках банально заработать денег таким образом.

"Я в юности смотрел, как выступал Тайсон. Всегда грустно видеть, как парень за 50 хочет вернуться ради денег. Давайте скажем прямо: Майк возвращается не через бокс, а ради денег" - сказал глава компании Matchroom Boxing Эдди Хирн.

Однако Майк Тайсон заявил, что заработанные в этом поединке деньги (его гонорар составит 10 миллионов долларов) он пожертвует на благотворительность. Рой Джонс куда потратит свои 3 миллиона пока не рассказал.

Экскурс в историю

В далеком 2003 году Рой Джонс поднялся в королевский дивизион и завоевал титул чемпиона мира по версии WBA в бою против Джона Руиса. В то время дела у Тайсона шли не лучшим образом. Он проиграл бой Ленноксу Льюису, а слухи о том, что "Железному" заканчивать с боксом распространялись все чаще.

Команды Джонса и Тайсона долго вели переговоры об организации их поединка, были озвучены разные суммы, однако договориться о бое как минимум десятилетия им так и не удалось. В 2005 Тайсон завершил выступления на профессиональном ринге. Джонс хотя и выступал до 2018 года, однако в тех поединках звезд с неба точно не хватал. Много поражений, победы над "ноунеймами" и титул чемпиона мира аж по версии WBU - результаты точно нельзя назвать легендарными.

Возвращение

В начале весны текущего года Майк Тайсон на своей странице в Instagram заявил, что возвращается в дело. Главной целью такого решения он назвал благотворительность. В ряд потенциальных соперников выстроилось немало желающих: от отца Тайсона Фьюри до Александра Емельяненко и Эвандера Холифилда.

В конце концов выбор пал на Роя Джонса, тот не долго колебался и принял вызов от своего легендарного коллеги, сразу приступив к тренировкам.

Формат боя

Поединок носит звание выставочного. Бойцы проведут в ринге 8 раундов по 2 минуты (вместо 3-х регламентированных). В бою разрешен нокаут, в случае рассечения у одного из бойцов матч не будет остановлен. Поединок без шлемов, перчатки - 12 унций.

На кону будет стоять титул чемпиона мира по версии WBC Black Lives Matter (специальный пояс от Всемирного боксерского совета).

Маленькая особенность украинского вопроса

В 2015 году Рой Джонс в оккупированном россией Крыму попросил президента этой страны дать ему гражданство. Его просьба была удовлетворена.

Майк Тайсон не один раз посещал Украину. Американская легенда ранее выражал поддержку украинскому народу и публично просил россиян "убраться с Украины".

Прогноз на поединок: победа Майка Тайсона единогласным решением судей.