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Тайсон – Джонс: где смотреть выставочный бой двух легенд бокса

Бокс
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Нас ждет уникальное событие

Тайсон – Джонс: где смотреть выставочный бой двух легенд бокса
Новина українською

Майк Тайсон и Рой Джонс 28 ноября в Лос-Анджелесе на арене Стейплс-центр проведут 8-раундовый выставочный бой за символический титул WBC Frontline Battle Belt.

Ностальгический камбэк Тайсона и Джонса на ринг в Украине в прямом эфире покажет медиасервис МEGOGO.

Просмотр боя будет бесплатным для обладателей подписки «Максимальная» (197 гривен в месяц или же за 1 гривну на 14 дней для новых пользователей).

Выставочный бой между Тайсоном и Джонсом доступен по этой ссылке. Вечер бокса в Лос-Анджелесе начнется 28 ноября в 04:00 по киевскому времени.

Ранее стало известно, сколько Майк Тайсон и Рой Джонс заработают за выставочный бой.

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В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
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