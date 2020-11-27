Тайсон – Джонс: где смотреть выставочный бой двух легенд бокса

Майк Тайсон и Рой Джонс 28 ноября в Лос-Анджелесе на арене Стейплс-центр проведут 8-раундовый выставочный бой за символический титул WBC Frontline Battle Belt.

Ностальгический камбэк Тайсона и Джонса на ринг в Украине в прямом эфире покажет медиасервис МEGOGO.

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Выставочный бой между Тайсоном и Джонсом доступен по этой ссылке. Вечер бокса в Лос-Анджелесе начнется 28 ноября в 04:00 по киевскому времени.