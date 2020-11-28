Дэвид Хэй: Победа Фьюри над Уайлдером ставит его на первое место в супертяжелом весе

Экс-чемпион мира в супертяжелом весе Дэвид Хэй рассказал, кого считает номером один в королевском дивизионе. Его слова цитирует BT Sport Boxing:

"Победа Фьюри над Уайлдером ставит его на первое место в супертяжелом весе. Я это понимаю, но чтобы быть первым номером, ты должен победить второго и третьего. Может Джошуа побить Тайсона? Это тот еще вопрос.

Я не верю, что сейчас в мире есть кто-то, кто обладает физическими возможностями в совокупности с правильным возрастом, опытом, психологией, настроением и титулами, чтобы побить Тайсона Фьюри, кроме Джошуа. Способен ли на это Энтони - неизвестно, но я не думаю, что кто-то близок к этому.

Так почему бы не свести их и не выяснить это раз и навсегда? Таким образом мы все бы согласились с тем, кто является первым номером"- сказал он.