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Майк Тайсон - Рой Джонс. ВИДЕО лучших моментов боя
Смотреть видео обзор боя Тайсон - Джонс, 29 ноября 2020
В ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе состоялся выставочный бой между легендами бокса - Майком Тайсоном и Роем Джонсом. Первый не выходил на ринг с 2005 года, второй не боксировал с 2018-го.
Регламент поединка предусматривал восемь двухминутных раундов. При этом судьи не подсчитывали очки. Тем не менее, боксеры порадовали зрителей достаточно высокой интенсивностью и большим количеством атак. Финальный гонг зафиксировал символическую ничью. Вашему вниманию видео обзор лучших моментов боя Майк Тайсон - Рой Джонс.
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Комментарии (2)
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Лекарь (село Дарница)
29.11.2020 в 09:43
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xapyga (Запорожье)
29.11.2020 в 09:22
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