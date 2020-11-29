Майк Тайсон - Рой Джонс. ВИДЕО лучших моментов боя

В ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе состоялся выставочный бой между легендами бокса - Майком Тайсоном и Роем Джонсом. Первый не выходил на ринг с 2005 года, второй не боксировал с 2018-го.

Регламент поединка предусматривал восемь двухминутных раундов. При этом судьи не подсчитывали очки. Тем не менее, боксеры порадовали зрителей достаточно высокой интенсивностью и большим количеством атак. Финальный гонг зафиксировал символическую ничью. Вашему вниманию видео обзор лучших моментов боя Майк Тайсон - Рой Джонс.