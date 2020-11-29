  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Майк Тайсон - Рой Джонс. ВИДЕО лучших моментов боя
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Майк Тайсон - Рой Джонс. ВИДЕО лучших моментов боя

Бокс
(2 голосов)

Смотреть видео обзор боя Тайсон - Джонс, 29 ноября 2020

Майк Тайсон - Рой Джонс. ВИДЕО лучших моментов боя
Новина українською

В ночь на 29 ноября в Лос-Анджелесе состоялся выставочный бой между легендами бокса - Майком Тайсоном и Роем Джонсом. Первый не выходил на ринг с 2005 года, второй не боксировал с 2018-го.

Регламент поединка предусматривал восемь двухминутных раундов. При этом судьи не подсчитывали очки. Тем не менее, боксеры порадовали зрителей достаточно высокой интенсивностью и большим количеством атак. Финальный гонг зафиксировал символическую ничью. Вашему вниманию видео обзор лучших моментов боя Майк Тайсон - Рой Джонс.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Майк Тайсон Рой Джонс
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лекарь (село Дарница)
29.11.2020 в 09:43
Это цирк, а не бокс
Ответить
0
0
xapyga (Запорожье)
29.11.2020 в 09:22
Бокс конечно так себе,но Майк как подкачался и как выглядит в свои годы классно
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...