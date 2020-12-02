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Бетербиев: Гвоздик – самый сложный соперник в карьере
Комплимент для украинца
Чемпион IBF и WBC в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) отдал должное Александру Гвоздику (17-1, 14 КО).
"Самый сложный бой в карьере? Последний бой. Гвоздик, я считаю, из всех соперников, он был самым опасным и самым серьезным. Потому что есть там несколько составляющих. Одна из составляющих – это самое важное, он тоже был чемпионом мира.
Это очень серьезный был бой для нас обоих. Выиграл тот, кто выиграл. Так получилось", - сказал Бетербиев во время прямого эфира в Instagram.
Бетербиев побил Гвоздика техническим нокаутом в топ-10 раунде. Бой состоялся в октябре 2019 года в Филадельфии.
Ранее Александр Гвоздик
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