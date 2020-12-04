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Бой Тайсона и Джонса собрал более миллиона платных трансляций
Бой завершился вничью
Поединок с участием легендарных американских боксёров Майка Тайсона и Роя Джонса собрал примерно 1,2 млн платных трансляций (PPV), сообщает MMAJunkie.
Напомним, выставочный бой 54-летнего Майка Тайсона и 51-летнего Роя Джонса, которые провели восемь раундов по две минуты, завершился вничью. Оба боксёра остались недовольны решением судей.
Тайсон, уверенный, что победа должна была достаться ему, со скандалом покинул ринг по окончании боя. После этого он заявил, что категорически не согласен с объявленным результатом.
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