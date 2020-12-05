Президент WBC: Не исключаю возможности проведения боя Спенс - Альварес

Президент Всемирного боксерского совета Маурисио Сулейман прокомментировал возможность организации боя Спенс - Альварес. Его слова цитирует BoxingScene:

"Если бы Канело боксировал со Спенсом на Cowboys Stadium, тогда нам пришлось бы открыть крышу. Все места были бы заполнены, а в проходах стояли бы люди.

Канело не самый большой боец, а значит, он легко спуститься в средний вес или даже ниже, тогда как Спенсу нужно будет немного подняться. Я не исключаю возможности этого поединка, это было бы потрясающее противостояние" - сказал он.