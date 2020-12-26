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Боб Арум: Кроуфорд - один из лучших бойцов, если не самый лучший
Комментарий специалиста
Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум рассказал, кого он считает лучшим представителем полусреднего веса.
"Кроуфорд - один из лучших бойцов, если не самый лучший. Я никогда не видел такого изменчивого боксера.
Он переходит из стойки левши в ортодоксальную, затем снова бьется как левша, продолжая выбрасывать комбинации. Обычно, когда боец переключается между стойками, он берет паузу в действиях. Но Кроуфорд делает это, продолжая действовать. И это делает его чрезвычайно опасным бойцом.
У него есть полный набор. Я не вижу ни одного полусредневеса в мире, который смог бы его побить" - сказал Арум.
Напомним, что ранее Александр Усик
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