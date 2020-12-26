  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Боб Арум: Кроуфорд - один из лучших бойцов, если не самый лучший
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Боб Арум: Кроуфорд - один из лучших бойцов, если не самый лучший

Бокс
(1 голосов)

Комментарий специалиста

Боб Арум: Кроуфорд - один из лучших бойцов, если не самый лучший
UA-Футбол
Новина українською

Американский промоутер, глава компании ТОР Rank Боб Арум рассказал, кого он считает лучшим представителем полусреднего веса.

"Кроуфорд - один из лучших бойцов, если не самый лучший. Я никогда не видел такого изменчивого боксера.

Он переходит из стойки левши в ортодоксальную, затем снова бьется как левша, продолжая выбрасывать комбинации. Обычно, когда боец ​​переключается между стойками, он берет паузу в действиях. Но Кроуфорд делает это, продолжая действовать. И это делает его чрезвычайно опасным бойцом.

У него есть полный набор. Я не вижу ни одного полусредневеса в мире, который смог бы его побить" - сказал Арум.

Напомним, что ранее Александр Усик рассказал, против кого желает выйти на ринг.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Боб Арум Теренс Кроуфорд
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...