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Теофимо Лопес: Я не переношу Девина Хэйни, терпеть его не могу

Бокс
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Комментарий чемпиона

Теофимо Лопес: Я не переношу Девина Хэйни, терпеть его не могу
UA-Футбол
Новина українською

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) прокомментировал свои планы относительно будущих соперников. Его слова цитирует FightNews:

"Посмотрим, что произойдет. Я все еще жду увидеть, что сделает Райан Гарсия, а потом буду рассматривать свои варианты. Я не думаю, что Джервонта Дэвис вернется в легкий вес. А если и вернется, то вряд ли выйдет прямо на меня. Я однозначно должен оставаться активным.

Есть еще Хэйни, но Девин ... Я не могу терпеть этого пацана. Я просто не переношу этого гребаного парня. Но я все понимаю. Ты должен делать то, что тебе нужно. Надо найти что-то, чтобы оставаться на слуху и сохранять активность" - сказал он.

Напомним, что ранее отец Лопеса неожиданно высказался о Ломаченко.

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В статье: Теофимо Лопес Девин Хэйни
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