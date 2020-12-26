Теофимо Лопес: Я не переношу Девина Хэйни, терпеть его не могу

Абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) прокомментировал свои планы относительно будущих соперников. Его слова цитирует FightNews:

"Посмотрим, что произойдет. Я все еще жду увидеть, что сделает Райан Гарсия, а потом буду рассматривать свои варианты. Я не думаю, что Джервонта Дэвис вернется в легкий вес. А если и вернется, то вряд ли выйдет прямо на меня. Я однозначно должен оставаться активным.

Есть еще Хэйни, но Девин ... Я не могу терпеть этого пацана. Я просто не переношу этого гребаного парня. Но я все понимаю. Ты должен делать то, что тебе нужно. Надо найти что-то, чтобы оставаться на слуху и сохранять активность" - сказал он.