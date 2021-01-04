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Отец Лопеса: Если мы снова подеремся с Ломаченко, то отправим его в нокаут

Бокс
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Лопес-старший уверен в победе своего сына

Отец Лопеса: Если мы снова подеремся с Ломаченко, то отправим его в нокаут
Новина українською

Теофимо Лопес — старший, отец и тренер абсолютного чемпиона мира в легком весе Теофимо Лопеса, уверен, что в возможном реванше его сына и Василия Ломаченко Теофимо отправит украинца в нокаут.

"Если мы снова подерёмся с Ломаченко, то отправим его в нокаут. В этот раз он пойдёт вперёд и мой сын его попросту сломает. Вы видели, что было в 12-м раунде. Теофимо мог сделать это и в восьмом раунде, и в девятом, но решил не делать. Мне пришлось его едва ли не душить, чтобы он включил обороты, потому что Теофимо сохранял около 20% ресурсов. Я попросил его не сдерживаться в последнем раунде. Вы видели, чем это закончилось", — рассказал Лопес-старший в интервью YouTube-каналу Johnny Faraće.

Напомним, в октябре 2020 года Теофимо Лопес и Василий Ломаченко встретились в бою за звание абсолютного чемпиона мира в лёгком весе. Американец победил единогласным решением судей. Украинец потерял сразу три пояса. После схватки выяснилось, что Василий вышел на бой с травмой плеча.

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В статье: Теофимо Лопес
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