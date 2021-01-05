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Мейвезер: Я закончил с боксом, но я не закончил делать деньги

Бокс
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Флойд в деле

Мейвезер: Я закончил с боксом, но я не закончил делать деньги
Новина українською

Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер показал видео одной из своих вечеринок.

"Я закончил с боксом, но я не закончил делать деньги", – написал Мейвезер.

20 февраля Флойд проведет выставочный поединок против блогера Логана Пола.

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В статье: Флойд Мейвезер
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