Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Мейвезер: Я закончил с боксом, но я не закончил делать деньги
Флойд в деле
Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер показал видео одной из своих вечеринок.
"Я закончил с боксом, но я не закончил делать деньги", – написал Мейвезер.
20 февраля Флойд проведет выставочный поединок против блогера Логана Пола.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- И что это может быть? Верняева временно отстранили от соревнований
- Фиаско русского хоккея: Канада – Россия 5:0. Лучшие моменты матча. ВИДЕО
- Ливерпуль рискует потерять лидерство, Арсенал оживает. Турнирая таблица АПЛ 2020/21
- Жена Александра Усика снялась в невероятной фотосессии
- Скандальная девушка защитника Шахтера балует фанатов сексуальными фото в бикини. ФОТО
- Ибрагимович купил огромный лесной массив на Севере за 3 млн евро
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 2500 грн Играть
загрузка...