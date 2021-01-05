Мейвезер: Я закончил с боксом, но я не закончил делать деньги

Экс-чемпион мира в пяти дивизионах Флойд Мейвезер показал видео одной из своих вечеринок.

"Я закончил с боксом, но я не закончил делать деньги", – написал Мейвезер.

20 февраля Флойд проведет выставочный поединок против блогера Логана Пола.