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Бетербиев проведет бой 20 марта в Москве

Бокс
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Россиянин не выходил на ринг почти 15 месяцев

Бетербиев проведет бой 20 марта в Москве
Новина українською

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) 20 марта в Москве Megasport Arena проведет бой с немцем Адамом Дайнесом (19-1-1, 10 КО). Об этом сообщает портал BoxigScene.

Изначально Бетербиев должен был провести бой еще 23 октября, однако возвращение чемпиона мира было отложено из-за травмы. Позднее россиянин подхватил коронавирус и приостановил тренировочный лагерь, что привело к повторной отмене боя, назначенного на 30 января.

Артур Бетербиев в октябре прошлого года в Филадельфии техническим нокаутом побил украинца Александра Гвоздика и объединил два пояса в полутяжелом весе.

Ранее UA-Футбол сообщал, что следующим соперником Уайлдера может стать экс-чемпион мира Мартин.

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В статье: Бокс Артур Бетербиев
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