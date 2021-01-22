Бетербиев проведет бой 20 марта в Москве

Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) 20 марта в Москве Megasport Arena проведет бой с немцем Адамом Дайнесом (19-1-1, 10 КО). Об этом сообщает портал BoxigScene.

Изначально Бетербиев должен был провести бой еще 23 октября, однако возвращение чемпиона мира было отложено из-за травмы. Позднее россиянин подхватил коронавирус и приостановил тренировочный лагерь, что привело к повторной отмене боя, назначенного на 30 января.

Артур Бетербиев в октябре прошлого года в Филадельфии техническим нокаутом побил украинца Александра Гвоздика и объединил два пояса в полутяжелом весе.