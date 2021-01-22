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Бетербиев проведет бой 20 марта в Москве
Россиянин не выходил на ринг почти 15 месяцев
Чемпион WBC и IBF в полутяжелом весе Артур Бетербиев (15-0, 15 КО) 20 марта в Москве Megasport Arena проведет бой с немцем Адамом Дайнесом (19-1-1, 10 КО). Об этом сообщает портал BoxigScene.
Изначально Бетербиев должен был провести бой еще 23 октября, однако возвращение чемпиона мира было отложено из-за травмы. Позднее россиянин подхватил коронавирус и приостановил тренировочный лагерь, что привело к повторной отмене боя, назначенного на 30 января.
Артур Бетербиев в октябре прошлого года в Филадельфии техническим нокаутом побил украинца Александра Гвоздика и объединил два пояса в полутяжелом весе.
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