Альварес в мае проведет объединительный бой с чемпионом WBO

Чемпион WBC и WBA Super во втором среднем весе Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) 1 или 8 мая в США проведет бой с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО). Об этом сообщил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер.

Ожидается, что официально бой Альвареса и Сондерса будет подтвержден вскоре после 27 февраля. В этот день Канело в Майами проведет обязательную защиту против претендента WBC Авни Йылдырыма (21-2, 12 КО).

Сауль Альварес в последнем бою в декабре прошлого года в Сан-Антонио единогласным решением судей побил Каллума Смита (27-1, 19 КО).