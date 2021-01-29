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Альварес в мае проведет объединительный бой с чемпионом WBO

Бокс
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У Канело большие планы на 2021 год

Альварес в мае проведет объединительный бой с чемпионом WBO
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Чемпион WBC и WBA Super во втором среднем весе Сауль Альварес (54-1-2, 36 КО) 1 или 8 мая в США проведет бой с чемпионом WBO Билли Джо Сондерсом (30-0, 14 КО). Об этом сообщил авторитетный инсайдер Майк Коппинджер.

Ожидается, что официально бой Альвареса и Сондерса будет подтвержден вскоре после 27 февраля. В этот день Канело в Майами проведет обязательную защиту против претендента WBC Авни Йылдырыма (21-2, 12 КО).

Сауль Альварес в последнем бою в декабре прошлого года в Сан-Антонио единогласным решением судей побил Каллума Смита (27-1, 19 КО).

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В статье: Билли Джо Сондерс Сауль Альварес
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