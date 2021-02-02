Такам пророчит Усику фиаско в бою с Джойсом

Джо Джойс (12-0, 11 КО) и Александр Усик (18-0, 13 КО) в первой половине 2021 года должны провести бой за временный титул WBO.

Карлос Такам (39-5-1, 28 КО), который несколько лет назад должен был встретиться с Усиком в дебютном бою украинца в супертяжелом весе, сделал прогноз не в пользу Александра.

"Усик – хороший боец, но хэвивейт – это не его дивизион. Это не его весовая категория. Да, Джойс может подраться с Усиком. Как этот бой пройдет? Усик будет все время бегать вокруг Джойса, но если Джойс поймает его – он его уничтожит.

Усик не подойдет близко к Джойсу и не будет драться, как мужик, как супертяж, нет. Я так не думаю. Он будет нарезать круги вокруг Джойса, и потом Джойс поймает его, и финиширует его. Вот как пройдет этот бой", - сказал Такам.

Стоит напомнить, что в марте 2013 года в рамках полупрофессиональной лиги WSB Александр Усик одолел Джо Джойса с разгромным счетом на судейских записках.