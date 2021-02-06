Теофимо Лопес: Единственный человек, который может меня победить - это я сам

Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал о соперниках, с которыми хотел бы встретиться в ближайшее время. Его слова цитирует The Mayweather Channel:

"Кто стилистически является самым ярким бойцом на ринге? Я. Вот и все. Единственный человек, который может меня победить - это я сам. Отобрать у меня все это может только Бог.

Кого я хочу побить больше всего? Всех этих ребят. Джервонту Дэвиса. Да, главный парень, которого я хочу победить, - это "Танк" Дэвис. Я хочу побить его, а еще Девина Хэйни" - сказал он.