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Теофимо Лопес: Единственный человек, который может меня победить - это я сам

Бокс
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Очень скромно

Теофимо Лопес: Единственный человек, который может меня победить - это я сам
UA-Футбол
Новина українською

Американский боксер, абсолютный чемпион мира в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) рассказал о соперниках, с которыми хотел бы встретиться в ближайшее время. Его слова цитирует The Mayweather Channel:

"Кто стилистически является самым ярким бойцом на ринге? Я. Вот и все. Единственный человек, который может меня победить - это я сам. Отобрать у меня все это может только Бог.

Кого я хочу побить больше всего? Всех этих ребят. Джервонту Дэвиса. Да, главный парень, которого я хочу победить, - это "Танк" Дэвис. Я хочу побить его, а еще Девина Хэйни" - сказал он.

Напомним, что ранее Лопес прокомментировал попытки Флойда Майвезера организовать выставочные бои.

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В статье: Теофимо Лопес
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