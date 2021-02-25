Он обещает шокировать мир бокса. Кто такой соперник Канело – Авни Йылдырым?

Оригинал статьи – Арда Окал, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Второго февраля в турецкой ежедневной спортивной газете Fanatik внизу разворота на всю страницу вышел материал с не самым оригинальным заголовком: «Так кто такой Канело Альварес?»

Вопрос сопровождался коротким абзацем и непримечательным невыразительным снимком мексиканского бойца. Он точно охарактеризовал Канело как чемпиона четырех весовых категорий и самого успешного действующего боксера в мире с выдающимся послужным списком 54-1-2.

Вверху страницы был огромный заголовок с цитатой Авни Йылдырыма: «Я хочу шокировать мир».

Такое освещение субботнего боя на арене Hard Rock в Майами является исключением – разумеется, в турецкой прессе не могло быть по-другому. Остальные мировые СМИ в подавляющем большинстве называют предстоящий бой Канело проходным мисс-матчем без малейших намеков на интригу. Многие в мире бокса смотрят сквозь Йылдырыма в ожидании летнего объединительного боя Альвареса против Билли Джо Сондерса, о котором уже было объявлено, хотя Сауль еще не прошел своего ближайшего оппонента из Турции.

Те же самые люди также справедливо указывали на то, что Йылдырым, обязательный претендент на титул Альвареса в суперсреднем весе по версии WBC, испытывал проблемы в боях с теми соперниками, которых Канело, кажется, побил бы и в своей худшей форме. Йылдырым проиграл два крупнейших боя в своей карьере – Крису Юбэнку-младшему в 2017-м в рамках Суперсерии и Энтони Дирреллу в 2019-м в бою за вакантный титул WBC в суперсерднем весе.

.@Anthonydirrell let the uppercuts fly when he fought Avni Yildirim one year ago today, when he reclaimed the WBC Super Middleweight World Title. #FightAnniversary



Watch the #DirrellYildirim full fight again today ???????? : https://t.co/9HyEsQoqCh pic.twitter.com/ZWrLqHDDTx — Premier Boxing Champions (@premierboxing) February 24, 2021

Но в Турции и среди многочисленных турецких эмигрантов Йылдирым приобрел статус знаменитости, он получил шанс в один миг стать иконой спорта для своего народа, но для этого нужно совсем немного – всего-то побить лучшего боксера наших дней и человека, который огорчил всех своих соперников по профи-ринге, кроме легендарного Флойда Мейвезера.

Даже организация этого боя – знаковый момент для турецкого спорта. Спортивные успехи Турции в значительной степени связаны с борьбой и тяжелой атлетикой. Вероятно, самым большим триумфом турков на мировой спортивной арене остается бронза футбольной сборной на чемпионате мира 2002 года в Японии и Корее. В субботу Йылдырым может затмить это достижение.

В боевых видах спорта Йылдырым ведет погоню за наследием Гохана Саки, легенды кикбоксинга, многократного чемпиона и действующего бойца ​​UFC, и Волкана Оздемира, который в 2018 году пытался сокрушить чемпиона UFC в полутяжелом весе Даниэля Кормье, но проиграл нокаутом во втором раунде.

Йылдырыму в бою с Альваресом предстоит доказать, что и турецкий бокс может быть успешным. Пока же соседи Украины по Черному морю могут похвастаться лишь несколькими безуспешными попытками завладеть чемпионскими титулами.

Самым известным боксером в истории Турции является покойный Синан Шамиль Сам, который однажды дрался с бывшим чемпионом мира в супертяжелом весе Оливером Макколлом и продержался 12 раундов на ринге против экс-чемпиона WBC Олега Маскаева, чем и вдохновил целое поколение турецких боксеров, включая и Йылдырыма. Авни так проникся карьерой кумира, что планирует в случае победы над Канело в знак уважения принести чемпионские пояса к его могиле.

Йылдырым и его команда ясно понимают историчность момента и осознают, кому будут противостоять в субботу вечером.

«Это особенный бой. Это не похоже ни на что из того, что мы когда-либо видели», - сказал промоутер Йылдырыма Ахмет Онер на пресс-конференции 11 февраля. «Это будет похоже на матч Сивасспора против Барселоны в финале Лиги чемпионов».

«Йылдырым говорит, что он шокирует мир, но то, что даже дошел до этого боя, уже является потрясением для мира. Потому как в противоположном углу ринга находится Канело Альварес. Это все равно, что встретиться с Роналду или Месси в футболе. Для турецкого боксера выйти на такую ​​сцену – это понимание того, что он талантлив. В турецком спорте нам никогда не удавалось достичь такого уровня».

29-летний Йылдырым родился в Сивасе, недалеко от географического центра Турции, начал проявлять интерес к боксу в подростковом возрасте.

«Я влюбился в бокс в 13 лет», - сказал Йылдырым в интервью ESPN. «Моим героем был Синан Шамиль Сам. Мы с отцом смотрели один из его боев в 2004 году – и меня сразу зацепило. На следующий день я понял, что хочу стать боксером».

Йылдырым постепенно поднимался по карьерной лестнице и дорос до статуса национального чемпиона, что позволило ему представлять Турцию на международном любительском уровне. Там он познал чувство гордости, которое возникает в те моменты, когда ты выходишь на ринг от имени своей нации. Его главным достижением в аматорах стала бронза Средиземноморских игр 2013 года в Мерсине в категории до 81 кг.

На профессиональный ринг Йылдырым впервые ступил в марте 2014 года. Большинство боев соперник Альвареса провел в Германии, но в его послужном списке есть и поединки в Италии, Мексике, США и даже Чили. Авни активно гастролировал в поисках мировой славы – и добился своего.

В субботу Йылдырым впервые познакомиться с тем ощущением, когда ты на виду у всего профессионального бокса. Но это не будет знакомство с Альваресом, который в тренировочном лагере работал с Йылдырымом в качестве спарринг-партнера в преддверии его громкого реванша с Геннадием Головкиным в 2018 году.

Йылдырым сказал, что сходство в стилях между ним и Головкиным было одной из основных причин, по которым его пригласили присоединиться к тренировочному лагерю Канело, и что в то время у обоих бойцов были хорошие отношения. «Но сейчас мы соперники», - подчеркнул претендент.

Йылдырым получил прозвище «Мистер Робот» в соответствии с его стилем ведения боя. Для решения тех задач со звездочкой, которые Альварес приготовил для него в субботу вечером, турок начал сотрудничество с тренером мирового уровня Джоэлем Диасом.

«Когда Авни пришел ко мне в первый раз, я был удивлен его боксерскими способностями», - сказал Диас.

8 days away from his Canelo fight. Avni Yildirim hard at work with @JoelDiazBoxing pic.twitter.com/2LVUiDdGAd — Fight Hub TV (@FightHubTV) February 19, 2021

«У него не было никакой защиты – он был прямолинейным бойцом, принимал удары на себя, чтобы бить в ответ. Мы потратили немало времени, чтобы научить его больше защищаться, больше атаковать, больше двигаться ... Но я заметил, что он был готов учиться. Он никогда не жалуется в тренажерном зале. Я заставляю его выполнять некоторые из самых экстремальных упражнений, и он никогда не говорит «нет», он никогда не жалуется. Он сосредоточен. Он знает, что перед нами стоит сложная задача. Совместными усилиями мы можем стать победителями. Я с ним на 100% от начала до конца».

Йылдырым – большой аутсайдер боя с Альваресом. Букмекерская контора William Hill принимает ставки на турка 40 к 1. Для сравнения, Майк Тайсон был фаворитом со счетом 42 к 1 на победу в бою Бастером Дугласом, который закончился самым известным апсетом в истории бокса. Энтони Джошуа перед первым боем с Энди Руисом шел фаворитом 24 к 1, прежде чем мексиканец поверг мир бокса в состояние шока.

Многие, вероятно, посмотрят на этот бой и скажут, что Йылдырыму нужно будет поймать молнию в бутылке, чтобы хотя бы иметь шанс против Канело. И вот так совпадение – на турецкий фамилия претендента переводится как «молния».

«Никто не дает шанса турецкому боксеру, но мы будем твердить им в лицо», - сказал Йылдырым. «Все вместе мы проживем эту радость и этот триумф. Мы вложили много тяжелой работы в подготовку к этому бою, много борьбы, и, надеюсь, в следующий раз, когда мы встретимся, я буду в золоте».