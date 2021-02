Он обещает шокировать мир бокса. Кто такой соперник Канело – Авни Йылдырым?

Оригинал статьи – Арда Окал, ESPN

Перевод и адаптация – UA-Футбол

Второго февраля в турецкой ежедневной спортивной газете Fanatik внизу разворота на всю страницу вышел материал с не самым оригинальным заголовком: «Так кто такой Канело Альварес?»

Вопрос сопровождался коротким абзацем и непримечательным невыразительным снимком мексиканского бойца. Он точно охарактеризовал Канело как чемпиона четырех весовых категорий и самого успешного действующего боксера в мире с выдающимся послужным списком 54-1-2.

Вверху страницы был огромный заголовок с цитатой Авни Йылдырыма: «Я хочу шокировать мир».

Такое освещение субботнего боя на арене Hard Rock в Майами является исключением – разумеется, в турецкой прессе не могло быть по-другому. Остальные мировые СМИ в подавляющем большинстве называют предстоящий бой Канело проходным мисс-матчем без малейших намеков на интригу. Многие в мире бокса смотрят сквозь Йылдырыма в ожидании летнего объединительного боя Альвареса против Билли Джо Сондерса, о котором уже было объявлено, хотя Сауль еще не прошел своего ближайшего оппонента из Турции.

Те же самые люди также справедливо указывали на то, что Йылдырым, обязательный претендент на титул Альвареса в суперсреднем весе по версии WBC, испытывал проблемы в боях с теми соперниками, которых Канело, кажется, побил бы и в своей худшей форме. Йылдырым проиграл два крупнейших боя в своей карьере – Крису Юбэнку-младшему в 2017-м в рамках Суперсерии и Энтони Дирреллу в 2019-м в бою за вакантный титул WBC в суперсерднем весе.

