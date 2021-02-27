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Райан Гарсия: Лопес хорошо сработал, но Ломаченко заслуживает реванш

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Райан Гарсия: Лопес хорошо сработал, но Ломаченко заслуживает реванш

UA-Футбол
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Временный чемпион мира по версии WBC в легком весе Райан Гарсия (21-0, 18 КО) заявил, что абсолютный чемпион Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) должен дать реванш украинцу Василию Ломаченко (14-2, 10 КО). Его слова цитирует Bad Left Hook:

"Теофимо проиграл несколько раундов. Его голова улетала. Поэтому мне не нравится, когда Лопес делает вид, будто уничтожил Ломаченко, мне не нравится, когда он говорит, что Василий не заслуживает реванша. Друг, ты не побил его настолько, чтобы не давать реванша, ты не надрал ему задницу. Это была не неоспоримая победа, после которой можно было бы сказать, что в реванше нет смысла. Будь мужчиной, ты не побил его. Ты хорошо сработал, но Василий заслуживает реванш" - сказал Гарсия.

Напомним, что ранее Лопес заявил, что прекращает сотрудничество с TОР Rank.

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В статье: Василий Ломаченко Теофимо Лопес Райан Гарсия
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