Чемпион WBO: Я - единственный, кто может сломать эти двери Канело

Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО) прокомментировал свой будущий поединок против чемпиона по версии WBC и WBA Сауля Альвареса (55-1-2, 37 КО).

"Думаю, я - единственный, у кого есть работа ног, опыт, набор навыков, настроение и мозг, чтобы сломать эту дверь Канело.

Он - главный человек в спорте. Нужно отдать ему должное, он никого не избегал, избил хорошие имена, но никто не уязвим" - сказал Сондерс.