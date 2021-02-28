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Чемпион WBO: Я - единственный, кто может сломать эти двери Канело
Комментарий чемпиона
Чемпион мира в суперсреднем весе по версии WBO Билли Джо Сондерс (30-0, 14 КО) прокомментировал свой будущий поединок против чемпиона по версии WBC и WBA Сауля Альвареса (55-1-2, 37 КО).
"Думаю, я - единственный, у кого есть работа ног, опыт, набор навыков, настроение и мозг, чтобы сломать эту дверь Канело.
Он - главный человек в спорте. Нужно отдать ему должное, он никого не избегал, избил хорошие имена, но никто не уязвим" - сказал Сондерс.
Напомним, что ранее Альварес
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