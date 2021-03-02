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Усик проведет бой с Джойсом в Украине?
Было бы очень неплохо
Директор команды Александра Усика (18-0, 13 КО) Сергей Лапин не исключил, что следующий поединок экс-абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе пройдет в Украине.
Ожидается, что Усик встретится с Джо Джойсом (12-0, 11 КО), а победитель станет временным чемпионом WBO с перспективой перевода в статус полноценного чемпиона мира по версии Всемирной боксерской организации.
"По дате боя пока нет точного понимания, возможно, это будет начало июня.
Надеемся, что следующий поединок пройдет на территории нашей страны", - сказал Лапин.
Александр Усик в последний раз выступал в Украине в декабре 2015 года. С тех пор украинец проводил бои в Польше, США, Германии, Латвии, России и Великобритании.
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