Лопес назвал дату боя с Камбососом

Обладатель четырех главных титулов в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) 29 мая в Майами проведет бой с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО).

Об этом американский обидчик Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) сказал в интервью SiriusXMBoxing.

Лопес в бою с Камбососом впервые будет защищать звание абсолютного чемпиона мира. За этот поединок Теофимо заработает почти 4 миллиона долларов.