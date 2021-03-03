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Лопес назвал дату боя с Камбососом

Бокс
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Абсолютный чемпион мира возвращается

Лопес назвал дату боя с Камбососом

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Обладатель четырех главных титулов в легком весе Теофимо Лопес (16-0, 12 КО) 29 мая в Майами проведет бой с обязательным претендентом IBF Джорджем Камбососом (19-0, 10 КО).

Об этом американский обидчик Василия Ломаченко (14-2, 10 КО) сказал в интервью SiriusXMBoxing.

Лопес в бою с Камбососом впервые будет защищать звание абсолютного чемпиона мира. За этот поединок Теофимо заработает почти 4 миллиона долларов.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Рамирес и Тэйлор в мае определят абсолютного чемпиона мира.

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В статье: Теофимо Лопес Джордж Камбосос
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