Дэвис проведет бой с небитым чемпионом WBA Regular

Действующий чемпион мира в двух весовых категориях Жервонта Дэвис (24-0, 23 КО) летом проведет бой с чемпионом WBA Regular в первом полусреднем весе Марио Барриосом (26-0, 17 КО), сообщает The Athletic.

Дэвис в последнем бою нокаутировал Лео Санта Круса и прибрал к своим рукам пояс WBA Super в весовой категории до 59 кг.

Барриос стал чемпионом WBA Regular в сентябре 2019 года после победы над Батыром Ахмедовым. С тех пор американец провел одну защиту титула.