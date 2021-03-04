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Дэвис проведет бой с небитым чемпионом WBA Regular
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Showtime
Действующий чемпион мира в двух весовых категориях Жервонта Дэвис (24-0, 23 КО) летом проведет бой с чемпионом WBA Regular в первом полусреднем весе Марио Барриосом (26-0, 17 КО), сообщает The Athletic.
Дэвис в последнем бою нокаутировал Лео Санта Круса и прибрал к своим рукам пояс WBA Super в весовой категории до 59 кг.
Барриос стал чемпионом WBA Regular в сентябре 2019 года после победы над Батыром Ахмедовым. С тех пор американец провел одну защиту титула.
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