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Дэвис проведет бой с небитым чемпионом WBA Regular

Бокс
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Дэвис проведет бой с небитым чемпионом WBA Regular

Showtime

Новина українською

Действующий чемпион мира в двух весовых категориях Жервонта Дэвис (24-0, 23 КО) летом проведет бой с чемпионом WBA Regular в первом полусреднем весе Марио Барриосом (26-0, 17 КО), сообщает The Athletic.

Дэвис в последнем бою нокаутировал Лео Санта Круса и прибрал к своим рукам пояс WBA Super в весовой категории до 59 кг.

Барриос стал чемпионом WBA Regular в сентябре 2019 года после победы над Батыром Ахмедовым. С тех пор американец провел одну защиту титула.

Ранее UA-Футбол сообщал, что Арум готов заняться организацией боя Ломаченко – Хэйни.

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В статье: Бокс Жервонта Дэвис
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