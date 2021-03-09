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Пакьяо проведет бой с Гарсией или Кроуфордом
Легендарный филиппинец еще не решил
Мэнни Пакьяо (62-7-2, 39 КО) подтвердил, что Майки Гарсия (40-1, 30 КО) является главным претендентом на бой с ним. Альтернативным вариантом экс-чемпион мира в шести весовых категориях назвал чемпион WBO в полусреднем весе Теренса Кроуфорда (37-0, 28 КО).
"Мы склоняемся к Майки Гарсии, но также ведем переговоры с Кроуфордом", - отметил Пакьяо.
Пакьяо не выходил на ринг с июля 2019 года, когда по очкам победил Кита Турмана и завоевал пояс WBA Super в полусреднем весе.
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