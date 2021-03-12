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Отец Хейни: Мы предлагаем Ломаченко семизначный гонорар
Украинскому боксеру предложат хороший гонорар
Отец чемпиона мира в легком весе по версии WBC Дэвина Хэйни Билл Хэйн рассказал об организации боя с Василием Ломаченко.
"Весь мир увидит, что мы сделаем в ринге с Ломаченко, если он примет бой в мае. У меня была беседа с нашим промоутером Эдди Хирном. И я знаю, что мы предложим вскоре Ломаченко семизначный гонорар за то, чтобы он дрался с Хэйни на стриминге DAZN.
Посмотрим, что он скажет в ответ. Слухи о схватке с Линаресом? Да, сделка была почти готова, но потом началась перестрелка Василия и Дэвина в соцсетях.
Ломаченко впервые изъявил желание драться с Дэвином. Сразу же после этого я связался с Эдди. Он должен сделать все, чтобы этот бой состоялся следующим.
Ломаченко - великий боец. Дэвин давно мечтает с ним встретиться. Мы хотим драться, мы уверены в победе. Безусловно, Лома - наш приоритет. Не слушайте, что говорят СМИ. Слушайте, что говорит Ломаченко. А он сказал, что готов драться в мае.
Он назвал моего сына ссыкуном. И он ответит за свои слова. Хирн вскоре сделает официальное предложение промоутеру украинца Бобу Аруму. А с его менеджером Эгисом Климасом мы уже и так не раз общались. Довольно разговоров. Пора действовать», – сказал Хэйни-старший в интервью AKHi TV.
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