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Промоутер о бое Усик - Джойс: Я не знаю, насколько мы близки к этому поединку
Кмментарий специалиста
Британский промоутер Фрэнк Уоррен рассказал о возможности организации поединка Усик - Джойс. Его слова цитирует IFL TV:
"Я никогда не слышал о том, чтобы делить гонорар в пропорции 93:7. Может, он (Усик - прим.) хочет этого в своих мыслях. У нас идет обсуждение с командой менеджеров Усика. Предложение было сделано. Я лично общался с одним из членов его менеджерской команды. Мы сделали предложение и просто ждем их ответа.
Я не знаю, насколько мы близки к этому бою. Это зависит от них. Предложение сделано, а дальше посмотрим. Мы этого хотим. WBO анонсировала этот бой, и мы хотим его устроить. Все эти проволочки - я не знаю, что происходит.
Я не знаю, находятся ли они на одной волне как команда. Я понятия не имею, и, если честно, меня это не интересует. Это их дела, а не мои. Мы просто хотим организовать бой" - сказал он.
Напомним, что ранее Теофимо Лопес
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