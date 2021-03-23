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В США стартовала продажа билетов на бой Альварес - Сондерс

Бокс
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Бой состоится в мае

В США стартовала продажа билетов на бой Альварес - Сондерс

Новина українською

В США стартовала предварительная продажа билетов на объединительный поединок во втором среднем весе, в котором встретятся чемпион мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе Сауль Альварес и чемпион мира по версии WBO в этом же дивизионе Билли Джо Сондерс. Все билеты выйдут в продажу уже 26 марта.

Напомним, встреча мексиканца и британца состоится 8 мая 2021 года в Арлингтоне (штат Техас, США).

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В статье: Сауль Альварес
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