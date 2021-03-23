Бокс
Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
В США стартовала продажа билетов на бой Альварес - Сондерс
Бой состоится в мае
В США стартовала предварительная продажа билетов на объединительный поединок во втором среднем весе, в котором встретятся чемпион мира по версиям WBC и WBA Super во втором среднем весе Сауль Альварес и чемпион мира по версии WBO в этом же дивизионе Билли Джо Сондерс. Все билеты выйдут в продажу уже 26 марта.
Напомним, встреча мексиканца и британца состоится 8 мая 2021 года в Арлингтоне (штат Техас, США).
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Счастливого пути, Тайсон. Халат Милевского #20
- Прогноз на матч Франция - Украина
- "Мы уже проиграли в Лозанне швейцарцам". Шевченко обратился к игрокам сборной
- Беринчик избивает Санчеса в Броварах: лучшие моменты боя. ВИДЕО
- Одним холостяком меньше. Андрей Лунин женился на своей очаровательной девушке. ФОТО
- Жена Фрэнка Лэмпарда родила легенде первого сына. ФОТО
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
загрузка...