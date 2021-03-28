Эдди Хирн: Я хотел бы, чтобы Уайт провел следующий бой уже летом

Промоутер британского супертяжеловеса Диллиана Уайта (28-2, 18 КО) Эдди Хирн после победы своего подопечного над Александром Поветкиным (36-3-1, 26 КО) рассказал о его планах на будущее. Его слова цитирует SkySports:

"Я хотел бы, чтобы Уайт провел следующий бой уже летом, возможно, это произойдет в Штатах.

Мы вызвали Деонтея Уайлдера на бой уже очень-очень давно. Он даже написал Уайту и сообщил, что никогда с ним не будет драться. Но теперь его нокаутировали, и он сам призывает к бою с Диллианом. Я думаю, что это огромный стадионный поединок" - сказал он.