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Эдди Хирн: Я хотел бы, чтобы Уайт провел следующий бой уже летом
Комментарий специалиста
Промоутер британского супертяжеловеса Диллиана Уайта (28-2, 18 КО) Эдди Хирн после
"Я хотел бы, чтобы Уайт провел следующий бой уже летом, возможно, это произойдет в Штатах.
Мы вызвали Деонтея Уайлдера на бой уже очень-очень давно. Он даже написал Уайту и сообщил, что никогда с ним не будет драться. Но теперь его нокаутировали, и он сам призывает к бою с Диллианом. Я думаю, что это огромный стадионный поединок" - сказал он.
Напомним, что ранее свой
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