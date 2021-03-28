  1. UA-Футбол ⚽
  2. Весь спорт
  3. Бокс
  4. Эдди Хирн: Я хотел бы, чтобы Уайт провел следующий бой уже летом
В тренде
Бокс
Бокс

Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдди Хирн: Я хотел бы, чтобы Уайт провел следующий бой уже летом

Бокс
(1 голосов)

Комментарий специалиста

Эдди Хирн: Я хотел бы, чтобы Уайт провел следующий бой уже летом

UA-Футбол
Новина українською

Промоутер британского супертяжеловеса Диллиана Уайта (28-2, 18 КО) Эдди Хирн после победы своего подопечного над Александром Поветкиным (36-3-1, 26 КО) рассказал о его планах на будущее. Его слова цитирует SkySports:

"Я хотел бы, чтобы Уайт провел следующий бой уже летом, возможно, это произойдет в Штатах.

Мы вызвали Деонтея Уайлдера на бой уже очень-очень давно. Он даже написал Уайту и сообщил, что никогда с ним не будет драться. Но теперь его нокаутировали, и он сам призывает к бою с Диллианом. Я думаю, что это огромный стадионный поединок" - сказал он.

Напомним, что ранее свой комментарий по поводу победы высказал Уайт.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Диллиан Уайт Эдди Хирн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 2500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...