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Бешеная скорость рук и невероятная мощь ударов: Ломаченко готовится к возвращению. Видео
Украинец пашет на тренировках
Украинский легковес Василий Ломаченко (14-2, 10 КО) готовится к возвращению на ринг. Видео с очередной тренировки нашего спортсмена появилось на его официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Боб Арум
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