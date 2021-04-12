Беринчик начал подготовку к бою с Лобовым

Чемпион WBO International в легком весе Денис Беринчик (15-0, 9 КО) в Instagram сообщил, что приступил к подготовке к бою на голых кулаках против экс-бойца UFC Артема Лобова.

"Подготовка к бою на голых кулаках началась...Кровавое лето 21 года", - написал Беринчик.

Бой Беринчик – Лобов запланирован на 19 июня и пройдет в Украине.