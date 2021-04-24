Кличко, Холифилд и Фьюри выбирают лучшие бои в истории бокса. Видео

Легендарный чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Виталий Кличко по инициативе Всемирного боксерского совета (WBC) принял участие в избрании лучших боев в истории мирового бокса. Вместе с ним к онлайн-челленджк присоединились Эвандер Холифилд, Тайсон Фьюри и много других выдающихся боксеров как прошлого, так и современности. Соответствующее видео мэр Киева разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Реджис Прогрейс еще раз прокомментировал результат боя против Редкача.