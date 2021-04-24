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Кличко, Холифилд и Фьюри выбирают лучшие бои в истории бокса. Видео

Бокс
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Легенды сделали свой выбор

Кличко, Холифилд и Фьюри выбирают лучшие бои в истории бокса. Видео

UA-Футбол
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Легендарный чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Виталий Кличко по инициативе Всемирного боксерского совета (WBC) принял участие в избрании лучших боев в истории мирового бокса. Вместе с ним к онлайн-челленджк присоединились Эвандер Холифилд, Тайсон Фьюри и много других выдающихся боксеров как прошлого, так и современности. Соответствующее видео мэр Киева разместил на своей официальной странице в Instagram.

Напомним, что ранее Реджис Прогрейс еще раз прокомментировал результат боя против Редкача.

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В статье: Кличко Эвандер Холифилд Тайсон Фьюри Кличко Виталий
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