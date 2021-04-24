Бокс - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кличко, Холифилд и Фьюри выбирают лучшие бои в истории бокса. Видео
Легенды сделали свой выбор
Легендарный чемпион мира в супертяжелом весе, украинец Виталий Кличко по инициативе Всемирного боксерского совета (WBC) принял участие в избрании лучших боев в истории мирового бокса. Вместе с ним к онлайн-челленджк присоединились Эвандер Холифилд, Тайсон Фьюри и много других выдающихся боксеров как прошлого, так и современности. Соответствующее видео мэр Киева разместил на своей официальной странице в Instagram.
Напомним, что ранее Реджис Прогрейс еще раз
Популярное сейчас
- Пан или пропал для Ужгорода и прогрессирующий Днепр - анонс 19-го тура Второй лиги
- Верес - Николаев. Прогноз с анонсом на центральный матч Первой лиги
- Победа Руха, стадион для Вереса, переговоры между Шахтером и Де Дзерби. Главные новости за 23 апреля
- Корри Сандерс – воин из ЮАР, который изменил жизнь братьев Кличко
- Шикарная модель, которая стала судьей в чемпионате Украины и пострадала в дерби Карпат. ФОТО
- Криштиану Роналду представил новую линейку очков собственного бренда СR7. ФОТО